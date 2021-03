20min/Marvin Ancian

Au fur et à mesure que les résultats des élections aux conseils communaux qui se jouaient à la proportionnelle tombaient, le constat a été presque à chaque fois le même: les Verts ont fortement progressé, parfois au détriment du PS, mais souvent en arrachant des sièges à un peu tout le monde. Sur la chaîne La Télé, le président du parti cantonal Antonio Mocchi s’est montré modeste, parlant d’un «petit ras de marée». Seul le PLR semble avoir relativement mieux résisté.

Dans les plus grandes villes du canton, la vague verte a été impressionnante: à Yverdon (+12), à Morges (+8 sièges), à Renens (+8), à Pully (+7), à Prilly (+11) et à La Tour-de-Peilz (+9), les écolos ont parfois doublé leur nombre de représentants. À Nyon (+11), ils sont même devenus la première force de la ville. Il n’y a qu’à Vevey que le succès vert a été un peu plus modeste (+2), peut-être parce que les électeurs ont plébiscité le mouvement non moins écolo Décroissance-Alternatives (+7).

Corollaire, le PS a perdu partout où les Verts ont gagné: à Morges (-8), Nyon (-2), Renens (-3), Vevey (-7), Pully (-4), Prilly (-5) et La Tour-de-Peilz (-7). Le PLR perd également des sièges: Yverdon (-4), Morges (-1), Nyon (-3), Renens (-3), Pully et Prilly (-8), La Tour-de-Peilz (-4), sauf à Vevey (+1), mais reste à plusieurs endroits le premier parti. Enfin, l’UDC, qui ne comptait déjà que peu de sièges dans ces villes, continue à voir son nombre de représentants s’éroder. Le parti perd entre 3 et 4 sièges dans chacune de ces communes, sauf à Prilly où elle se maintient.

Capitale: peu de surprises

L’élection à la municipalité de Lausanne n’a pas abouti à une révolution. À noter tout de même qu’aucun des candidats, pas même le syndic Grégoire Junod, n’a passé le cap de la majorité absolue au premier tour: il y a ballotage général. Fait notable également: la vague verte n’a pas fait de grands remous à Lausanne. Le candidat sortant POP David Payot a même devancé les trois candidats écologistes, dont sa collègue Natacha Litzistorf. Si l’ordre d’arrivée des candidats ne change pas au deuxième tour, la répartition des sièges restera identique. Le PLR n’arriverait pas à arracher de deuxième siège, et les Verts n'en auraient pas de troisième.

Au niveau législatif, le topo est à peu près le même que dans le reste sur canton, sur la base de projections données par la Ville peu après 20h. Le Verts devraient gagner 7 sièges, le PS en perdre 4, alors que le PLR resterait stable et que l’UDC perdrait 5 sièges. Ensemble à Gauche se renforce également un petit peu (+2).

À Vevey, le renouveau?

À l’issue d’une législature pour le moins compliquée, les résultats de Vevey étaient fortement attendus. Parmi les élus de 2016 empêtrés dans la crise, seuls deux se représentaient: Jérôme Christen (Vevey Libre) et Michel Agnant sous l’étiquette de la nouvelle formation Perspectives. En terme de sanction des urnes, ils ont fait moins bien que Pierre Maudet au bout du lac, qui a convaincu bon nombre de Genevois de le réélire.

Jérôme Christen n’est arrivé qu’en 14e position, devancé par l’un des autres candidats de sa liste Pascal Molliat. Quant à Michel Agnant, il échoue à la 20e place avec 6,88% des voix. Le Parti socialiste, sous l’étiquette duquel avait été élu Lionel Girardin, qui siégera pour sa part sur une chaise du tribunal le mois prochain, n’a pas semblé avoir réussi à s’en sortir indemne non plus. Sa meilleure candidate Laurie Willommet arrive en 8e position et le PS perd 7 sièges au Conseil communal.

C’est le mouvement Décroissance-Alternatives ainsi que le PLR qui ont tiré leur épingle du jeu. La gauche de la gauche devient la première force politique et place ses trois candidats à la Muni dans les sept premiers, avec notamment son municipal Yvan Luccarini en tête, tout comme le PLR. Le Vert Antoine Dormond complète le palmarès des sept premiers provisoires. Là aussi, ballotage général. Le deuxième tour décidera de leur sort.

Changements de majorité?

Un léger glissement à gauche semble se dessiner de façon globale dans le canton, mais tout cela devra encore être confirmé dans les urnes lors du second tour. Mais à Nyon, le changement de majorité à la municipalité est déjà assuré. Cinq candidats ont été élus au premier tour (quatre de gauche et le syndic Daniel Rosselat). Il ne reste donc plus que deux sièges à pourvoir. Ils devraient échoir à deux des quatre municipaux sortants de la liste Centre-droite. Ainsi, la droite n’aura plus que deux représentants à la Muni, contre quatre jusque-là.

À Yverdon également, la tendance semble aller vers une nouvelle majorité de gauche. Trois candidats de la liste de gauche ont été élus dès le 1er tour. (Pierre Dessemontet, Carmen Tanner et Brenda Tuosto).