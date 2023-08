Haute-Savoie (F): Un petit séisme a secoué la vallée de l’Arve

Un séisme de magnitude 2,8 a été enregistré dimanche 13 août à 12h55 dans la vallée de l’Arve (F). Selon «Le Messager», l’épicentre a été localisé entre Marignier, Cheney et Vougy, c’est-à-dire à proximité des villes de Cluses et de Bonneville, où quelques objets ont été renversés sans créer de dégâts importants. En revanche, ce petit tremblement de terre n’a pas été ressenti au-delà, à Annemasse et Chamonix par exemple.