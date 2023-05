Football: Un petit Servette assure l’essentiel

Comment? Avec un but tombé à la 52e minute. Le long ballon a trompé tout le monde, sauf Chris Bedia. Une sortie tardive et pas assez déterminée de Kuster laissait le buteur seul pour conclure, le retour de Gelmi ne suffisant qu’à entretenir l’illusion pour Winterthour. C’était la première occasion sérieuse pour Servette, après 52 minutes insipides, il faut croire que les samedis se suivent mais ne se ressemblent pas…De la démonstration offensive face à Sion, il ne restait pas grand-chose. Pour tout dire, les Zurichois auraient ouvert le score (gros raté de Burkart après une sortie ratée de Frick), que cela n’aurait rien eu de scandaleux. Ce Servette déjà européen ronronnait.

Pleine à craquer, la Schützenwiese a porté les siens, mais ses cris ont fini par s’étrangler au coup de sifflet final. Servette, mieux armé, a passé l’épaule sur son seul talent et sur un brin de réussite. Il reste deux matches aux Grenat, qui reçoivent Bâle et vont à Lucerne, pour boucler la saison. Ils sont toujours deuxièmes, plus que jamais, et veulent le rester. Il en ont les moyens, mais il faudra montrer un peu plus de cœur lors des deux ultimes rencontres pour faire face aux Bâlois et aux Lucernois.