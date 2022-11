Football: Un petit Servette s’incline chez le dernier de classe

Face à un champion dans ses petits souliers, qui n’avait toujours pas remporté un match au Letzigrund cette saison (!), qui n’avait marqué que 9 buts en quinze sorties, l’occasion était pourtant belle pour les hommes d’Alain Geiger de se refaire une santé et renouer avec la victoire en championnat après trois nuls d’affilée. Mais si les Servettiens donnaient l’impression d’avoir laissé passer l’orage après les coups de boutoir de Okita (6e) et Tosin (16e) en début de rencontre, semblant maîtriser la situation, il manquait, comme face à YB il y a une semaine, un peu plus de conviction et d’abnégation devant un Yanick Brecher peu sollicité si ce n’est cette reprise de Nicolas Vouilloz (21e) qu’il avait miraculeusement sorti.

L’absence de Timothé Cognat, le catalyseur grenat, dans l’entrejeu expliquant certainement un peu cela et ce jeu statique, sans changement de rythme. Il aurait suffi d’oser davantage et de pousser ce FC Zurich toujours aussi fragile pour l’empêcher de s’enhardir de reprendre confiance. Jonathan Okita n’aurait jamais dû tourner autour de Moritz Bauer (31e) sur la gauche et permettre au petit Alyegun Tosin d’ouvrir le score de la tête seul devant Jérémy Frick. Cette réussite tombée du ciel pour le champion en titre allait couper les jambes de visiteurs qui n’ont pas fait honneur à leur deuxième place. Et, comme c’est souvent le cas, ce SFC a l’art de relancer des adversaires à la dérive! Outre Cognat, Servette s’était également déplacé à Zurich sans imagination, sans audace, sans ce petit truc en plus qui avait fait de la formation de la Praille une équipe constante sans être brillante mais qui n’avait perdu qu’une seule fois en dix matches.