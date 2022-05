Tennis : Un petit tour et puis s’en va pour Osaka

Comme à l’Open d’Australie, la Japonaise n’a pas survécu à son affiche face à l’Américaine de 20 ans, Amanda Anisimova. Elle quitte Roland-Garros dès le 1er tour.

L’ex-No 1 mondiale Naomi Osaka s’est inclinée dès le 1er tour de Roland-Garros face à l’Américaine Amanda Anisimova 7-5 6-4, lundi, un an après son retentissant retrait du tournoi parisien.

La joueuse japonaise de 24 ans, souffrant d’un tendon d’Achille et retombée au 38e rang, ne bénéficiait pas de la protection d’une tête de série et avait hérité d’un tirage difficile avec Anisimova (No 28), demi-finaliste à Roland-Garros en 2019.