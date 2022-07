Attaque de loups au Marchairuz : Un petit veau dévoré, malgré les mesures de protection

Une attaque de loups a coûté la vie à un petit veau, la semaine dernière. Fâchés, les agriculteurs réclament «une régulation plus sérieuse du loup».

Un alpage situé sur la commune de Gimel (VD) a été le théâtre d’une attaque de loups dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Selon La Côte , un veau de 200 kilos a été tué «par un ou plusieurs prédateurs à seulement 30 mètres du chalet où dormait le berger». Il s’agit de la première attaque mortelle sur un bovin, cette saison, dans le secteur du Marchairuz. Ceci, malgré la présence de trois gros bœufs de 600 kilos, ayant pour mission de protéger les plus jeunes.

À bout de nerfs, plusieurs agriculteurs de la région exigent une régulation «plus sérieuse» du loup. «Il faut que la Confédération (…) autorise des tirs ciblés et rapides sur les individus qui posent problème et qui attaquent régulièrement des bêtes», explique l’un d’eux au quotidien vaudois. De son côté, le Canton se défend en estimant qu’il n’est pour l’heure «pas possible d’affirmer que les mesures mises en places sont inefficaces.»