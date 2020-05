Amérique latine

Un pétrolier iranien est arrivé dans les eaux du Venezuela

Au total, cinq pétroliers ont été envoyés par l’Iran pour fournir du carburant au Venezuela, où les pénuries se sont aggravées avec le coronavirus.

Selon la télévision d’État vénézuélienne, le pétrolier est attendu à Puerto Cabello, dans l’État de Carabobo, où se trouve une raffinerie. L’arrivée des quatre autres navires, - le Forest, le Petunia, le Faxon et le Clavel - est prévue dans les prochains jours, selon la même source. Cette flotte transporte quelque 1,5 million de barils de carburant, selon des informations de presse.

Tensions avec Washington

Washington, qui qualifie le président socialiste Nicolás Maduro de «dictateur» et souhaite sa chute, a imposé des sanctions sur les exportations de brut du Venezuela et de l’Iran, ainsi qu’à l’encontre de nombreux responsables gouvernementaux et militaires des deux pays.