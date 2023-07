TF1: Un peu de Gros-de-Vaud dans Ninja Warrior avec Léa

Léa s’est entraînée pendant deux ans et demi avant de prendre part à «Ninja Warrior». Laurent Vu/TF1

Vendredi 7 juillet 2023, TF1 donnera le coup d’envoi de «Ninja Warrior: face aux légendes», coprésenté par Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere. Une huitième saison du jeu à laquelle prendront part des novices, qui n’ont jamais testé le parcours, et des légendes qui comptent plusieurs participations à leur actif. Parmi les premiers, une jeune Vaudoise de 18 ans, Léa, qui souhaite montrer que ce n’est pas parce qu’on est pas très grande et qu’on a traversé des épreuves, qu’on n’est pas capable de se surpasser.

Il faut dire que la jeune femme, qui vit à Froideville (VD) n’a pas eu une enfance des plus faciles. «J’ai eu un cancer à l’âge de 3 ans. Ça a commencé sur les côtes et on a dû m’en enlever trois. À la suite de cela, j’ai eu une scoliose et j’ai été opérée en 2017 pour fixer deux barres en métal contre la colonne vertébrale afin de la stabiliser», confie-t-elle. Après une période durant laquelle elle n’a pas eu le droit de faire du sport, Léa a commencé l’escalade et l’équitation.

Et «Ninja Warrior» alors? Ce n’est qu’en 2021 qu’elle découvre le programme par hasard en zappant à la télé. C’est la saison 5 qui est diffusée sur la Une. «J’ai regardé un moment et j’ai dit à ma maman qui était à côté de moi: «J’ai envie de faire ça, je vais m’inscrire, m’entraîner et faire l’émission.» Je ne sais pas pourquoi, j’ai juste trouvé ça super», se souvient-elle.

S’en sont suivis deux ans d’entraînement au parcours d’obstacle, de cardio, de renforcement musculaire et de préparation mentale: «Je me disais que je pouvais le faire, qu’il ne fallait pas que je stresse et que je devais prendre du plaisir. Ça a fonctionné, j’y suis allée détendue.» Pour réussir à se qualifier pour les demi-finales, Léa compte sur sa force dans les bras et son poids plume. Et si elle parvient au bout du parcours, elle rêve d’affronter la légende Maurane Jélic, que l’on a déjà vue à trois reprises dans «Ninja Warrior».