il y a 1h

Suisse «Un peu d’humour est plus que jamais nécessaire»

Mandatés par Suisse Tourisme, les deux Vincent font la promotion du voyage local à travers cinq capsules caustiques.

de Lucie Fehlbaum

Tourisme Notre reportage lors de l’épisode à Schwytz. Mediaprofil

Le paysan de Bottens Ignacio Chollet a fait une infidélité à «52minutes» et au Pays de Vaud le temps d’un road-trip de l’autre côté du Röstigraben cet été. Mandatés par Suisse Tourisme, Vincent Kucholl et Vincent Veillon en reviennent avec une minisérie de cinq épisodes (lire encadré) qui doit inciter les Romands à voyager outre-Sarine et au Tessin cet automne. À l’origine de cette opération, Gilles Dind, directeur Europe de l’Ouest chez Suisse Tourisme. Interview.

L’engouement des Suisses pour leur pays s’est remarqué cet été déjà, notamment sur les réseaux sociaux. Cela se ressent-il également du côté des hôteliers ?

Oui, l’engouement pour les régions rurales et de montagne a été très fort et l’hôtellerie dans de nombreuses destinations tire un bilan plus positif qu’espéré en cet été de pandémie. Malgré l’enthousiasme des Suisses à redécouvrir leur pays, force est de constater que la situation est extrêmement préoccupante pour les villes. Elles souffrent à la fois de l’absence du tourisme d’affaires et des voyageurs de pays lointains.

Qu’attendez-vous de cette campagne ?

Le voyage d’Ignacio Chollet en Suisse alémanique et au Tessin est un des volets de notre campagne d’été et d’automne en Suisse. Nous espérons que ses escapades inciteront les Romands à continuer à visiter leur pays cet automne. L’idée de cette initiative était de créer un carnet d’inspiration pour de courtes escapades et de donner carte blanche à des Romands pour une interprétation humoristique

Elle sera diffusée en automne. Pourquoi cette période ? Est-ce une période creuse pour le tourisme en Suisse ?

L’automne est une saison touristique à part entière, de plus en plus appréciée par la clientèle suisse, notamment car la météo est généralement clémente en septembre et octobre. C’est une période qui se prête idéalement à de courtes escapades, celles auxquelles nous invite Ignacio Chollet.

Comment avez-vous choisi les lieux visités en Suisse romande et alémanique ? Les lieux retenus sont-ils généralement ignorés du public ?

Nous avons en effet choisi des destinations qui ne sont pas forcément très bien connues des Romand(e)s, comme Schaffhouse, la basse Engadine, Schwyz ou la région de Bellinzone. Il n’y a aucun lieu en Suisse romande, car l’objectif, avec les deux Vincent, est de donner envie aux Romands de voyager au-delà du Röstigraben. En Suisse alémanique, nous avons mené un projet similaire avec le duo comique DivertiMento, qui a sillonné toute Suisse romande au début de l’été.

Avant la crise sanitaire liée au coronavirus, savez-vous quel pourcentage les Suisses représentaient parmi les touristes dans leur propre pays, chaque été ou chaque automne ?

En été, de mai à octobre, la clientèle suisse représente env. 44% des nuitées de l’hôtellerie*. C’est de loin la clientèle la plus importante, devant les hôtes allemands. En septembre et octobre, cette proportion d’hôtes suisses est même encore un peu plus élevée. Cet automne, en l’absence de nombreux hôtes étrangers, sa présence sera plus que jamais essentielle pour tous les prestataires touristiques.

Pourquoi avoir choisi l’humour pour faire la promotion de la Suisse ?

Parce qu’un peu d’humour est plus que jamais nécessaire actuellement et parce que le sujet se prêtait bien à une vision humoristique : envoyer des romands visiter la Suisse alémanique et le Tessin comme on part en terre inconnue. Il nous est vite apparu que Vincent et Vincent pourraient mieux que quiconque jouer le rôle de guides pour les Romand(e)s dans le cadre de ce mini road-trip helvétique.