Le bilan de la pandémie dans le monde

Jeudi, 11’100 nouveaux décès et 661’056 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 2239 nouveaux morts, l’Italie (653) et la Pologne (626).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 252’555 décès pour 11’717’947 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 168’061 morts et 5’981’767 cas, l’Inde avec 131’578 morts (8’958’483 cas), le Mexique avec 100’104 morts (1’019’543 cas), et le Royaume-Uni avec 53’775 morts (1’453’256 cas).