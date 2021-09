Suisse - Un peu plus de 2000 vaccinés ont eu des effets secondaires graves

Myocardite et péricardite

De très rares cas de myocardite et de péricardite (inflammations du muscle cardiaque et du péricarde) ont été rapportés suite à l’administration de vaccins à ARNm contre le Covid-19. A ce jour, Swissmedic a reçu 123 déclarations relatives à ces effets indésirables. Ces cas liés aux vaccins contre le Covid-19 sont survenus en règle générale dans les 14 jours qui ont suivi la vaccination, le plus souvent après la deuxième dose et chez des hommes jeunes.