Zoug - Un pharmacien a inventé un spray nasal antitrouille

John Fröhlich et sa trouvaille.

Peur panique, trouille: les formes d’anxiété sont nombreuses. Un pharmacien, John Fröhlich, a mis au point un spray nasal permettant de soulager rapidement et efficacement ce problème, rapporte la «Luzerner Zeitung». «Le gros avantage de ce spray et qu’il est facile à être utilisé. Un bon exemple: lorsque vous devez subir un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et que, une fois allongé, vous vous mettez à paniquer en entendant le bruit de la machine, une giclée dans la narine vous détend en un instant», indique le chercheur. Avant, il fallait prendre des comprimés qui ne font effet qu’après plusieurs minutes ou alors procéder à une injection qui rend le patient somnolent.