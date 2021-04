Neuchâtel : «Un phénomène de bandes» inquiète la police neuchâteloise

Les chiffres de la délinquance juvénile n’ont pas été aussi élevés depuis huit ans dans le canton. La présence de bandes rivales fait craindre une recrudescence des violences chez les jeunes.

Dans le canton de Neuchâtel, la justice des mineurs n’a pas chômé l’an passé. 349 mineurs ont été dénoncés par la police pour avoir commis au moins une infraction au Code pénal, rapporte «Arcinfo». C’est 34% de plus que l’année précédente. Cette hausse de la délinquance juvénile est constatée dans les autres cantons suisses. L’ autre constat tiré par la police neuchâteloise, c’est le «phénomène de bandes» qui prendrait de l’ampleur. «Quatre ou cinq bandes s’opposent entre elles et avec des bandes à Bienne et Fribourg. Nous avons un problème particulier avec l’une d’entre elles», témoigne le chef de la police judiciaire. Les autorités judiciaires et neuchâteloises traitent notamment des affaires de de séquestration avec passage à tabac.