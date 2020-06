Actualisé il y a 1h

Dérive sur les réseaux sociaux

«Un phénomène de désinhibition en ligne»

Professeur à l’Université de Lausanne, Joël Billieux analyse les problèmes de comportements impulsifs liés aux nouvelles technologies.

Les nouvelles technologies qui favorisent l'immédiateté et encouragent l'impulsivité (photo prétexte). AFP

Un enseignant valaisan d'école primaire a écopé cette semaine d'une peine pécuniaire avec sursis pour avoir envoyé des messages à caractère sexuel à une ancienne élève de 14 ans. En hausse, ce genre de comportement est porté par les nouvelles technologies qui favorisent l'immédiateté et encouragent l'impulsivité. Explications avec le psychologue Joël Billieux.

Avec le développement des technologies de l’information et de la communication, «on observe un phénomène de désinhibition en ligne. Il est alimenté par la structure même des réseaux sociaux ou d’autres applications comme les services de messageries instantanées», explique à Keystone-ATS Joël Billieux, professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l’Université de Lausanne.

«Gratifications immédiates»

Ces applications et outils numériques favorisent d'une part une plus grande impulsivité et créent d'autre part des situations «de gratifications immédiates» qui n'existent que dans le monde virtuel. Comme les interactions s'inscrivent dans l'immédiateté, elles se caractérisent par une certaine spontanéité et leurs conséquences à plus long terme ne sont fréquemment pas prises en compte, relève le spécialiste.

«En permettant des interactions immédiates avec des personnes qu’ils ne pourraient pas fréquenter d’une autre manière, certaines applications en ligne favorisent les conduites impulsives et potentiellement répréhensibles chez des individus ne s’étant pourtant jamais comportés de la sorte auparavant», relève le professeur, rappelant qu'il ne s'exprime pas sur ce cas particulier mais présente la position de la recherche sur le sujet.

Selon l'acte d'accusation, l'enseignant valaisan n'a pas de casier judiciaire et a accepté de plaider coupable devant la justice. «S’il n'avait pas eu accès aux opportunités rendues possibles par les applications en ligne, il ne serait peut-être jamais passé à l'acte», souligne le psychologue.

Double perception faussée

Le trentenaire et l'ado ont discuté pendant quinze jours via Instagram et Snapchat «sur les banalités de la vie quotidienne», lit-on dans l'acte d'accusation. Mais un soir vers 22h00 sur Snapchat, l'instituteur questionne la jeune fille sur sa sexualité et lui envoie deux photos de ses parties intimes en l'espace de quelques jours.

On se focalise beaucoup sur ceux qui ont des comportements répréhensibles en ligne mais on ne parle pas assez de la manière dont ces applications sont développées, explique Joël Billieux. Il est pourtant clair que les occasions rendues possibles par les réseaux sociaux en ligne et la manière dont sont conçues les applications favorisent l’impulsivité et la prise de risque.

Le cas de Snapchat est particulièrement éloquent, car cette application véhicule l'idée que la durée d'un message est limitée, qu'il ne sera pas visible à long terme. Il y a donc une double perception faussée d'anonymat et d'éphémère qui crée une impression d'immunité et promeut les conduites spontanées ou inconsidérées. Une simple capture d'écran met pourtant fin à toute cette fantaisie.

Education et prévention nécessaires

Pour Joël Billieux, la réduction des risques passe par une éducation systématique aux nouveaux médias et aux différents types d’applications en ligne. Mais ce n'est pas tout. Le psychologue souligne également le manque de cadre légal entourant le développement des applications (réseaux sociaux, jeux vidéo), souvent conceptualisées dans une perspective commerciale faisant fi des potentiels risques pour les utilisateurs.

Il espère que la reconnaissance par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) d’un certain nombre de risques liés à l’utilisation excessive des technologies de l’information et de la communication «permettra un dialogue plus sain entre l’industrie, le législateur, et les acteurs de santé publique».

Réguler les émotions

Malgré ces améliorations nécessaires, le psychologue se refuse à peindre le diable sur les murs des réseaux sociaux. Joël Billieux rappelle que ce type de comportement se développe chez une minorité d'utilisateurs. Tout comme d'ailleurs le trouble lié à l’utilisation des jeux vidéo, qui vient d'être ajouté par l'OMS à sa liste de troubles mentaux, note-t-il.

«N'importe quelle conduite appétitive libère de la dopamine, et mobilise les circuits neuronaux de la récompense. Mais seulement une minorité d’individus vont développer des conduites problématiques ou addictives», résume Joël Billieux.

Dans le cas de cet enseignant valaisan, le Tribunal d’Hérens-Conthey a exigé un suivi psychiatrique. «En psychothérapie, il est notamment possible de travailler sur la régulation émotionnelle afin d'être plus à même de ne pas céder aux impulsions», conclut le professeur de psychologie clinique.