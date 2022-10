Basketball: Un phénomène français de 2m23 affole la NBA

Victor Wembanyama est le nouveau phénomène du basketball français et un talent générationnel. Du haut de ses 2m23 (7’4 pieds selon le site de la NBA), et avec une envergure hallucinante de près de 2m44, le pivot de l’équipe française de Levallois - les Metropolitans 92 - affole déjà les recruteurs de la NBA. Il pourra être repêché l’année prochaine par une franchise NBA et de nombreux spécialistes s’accordent déjà pour dire qu’il sera le premier choix du repêchage 2023.