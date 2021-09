Amérique latine : Un phénomène météo illumine le ciel de mille feux

Près d’un lac au nord-ouest du Venezuela, les nuits sont régulièrement éclairées par des tempêtes électriques.

Dans la nuit noire, d’innombrables éclairs illuminent le ciel et le village sur pilotis du lac de Maracaibo, dans le nord-ouest du Venezuela: ce phénomène, qui se répète une centaine de jours par an à l’embouchure de la rivière Catatumbo fait de la zone la capitale mondiale des éclairs. Des poètes et des musiciens ont surnommé le secteur le «phare de Catatumbo». Phare parce que la régularité de luminosité pourrait faire croire qu’un phare a été installé dans le delta de la rivière. Et que les pêcheurs se guident grâce à cette lumière.

Certaines nuits, en plus des éclairs, la voie lactée et ses milliers d’étoiles apparaissent nettement dans le ciel, offrant un spectacle féérique qui ferait presque penser à un mauvais montage de cinéma tant il paraît irréel. Le spectacle est de plus favorisé par l’absence de lumière… Ici l’électricité n’arrive pas et les rares installations ou villages disposant de groupes électrogènes ne les allument plus guère en raison de la pénurie d’essence provoquée par la crise économique que traverse le pays. Seule lumière artificielle, quelques lampes torches utilisées de temps à autre sur le lac par des pêcheurs au travail.