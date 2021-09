Photojournalisme : Un photographe anonyme birman remporte le Visa d’or News

Le photographe birman, qui collabore sur la «révolution du printemps» en Birmanie avec le «New York Times», est resté anonyme pour des raisons de sécurité.

Les 25 expositions du festival sont gratuites et ouvertes au public jusqu’au 26 septembre, à Perpignan, dans le sud de la France. AFP

C’est une première à Visa pour l’image: le festival international de photojournalisme a remis samedi à Perpignan le Visa d’or News à un photographe resté anonyme pour des raisons de sécurité, récompensant son travail sur la «révolution du printemps» en Birmanie.

«Quand j’ai appris qu’un coup d’État venait d’avoir lieu en Birmanie le 1er février, c’était une évidence de faire appel à lui, c’est probablement le meilleur photographe dans le pays», indique à l’AFP Mikko Takkunen du «New York Times», venu récupérer le prix à sa place.

«Garder l’anonymat d’un photographe n’est pas une décision que nous prenons à la légère, et elle est toujours liée à la sécurité de nos collaborateurs qui est notre priorité», insiste ce responsable photo pour l’Asie au New York Times qui collabore avec le photographe birman depuis des années. Lors de la cérémonie, il a ajouté que le lauréat dédiait son prix à tous les photographes en Birmanie qui travaillent au risque de leur vie.

Les photos de l’exposition, puissantes, dépeignent des civils, parfois «armés» de lance-pierres, face à des militaires tirant à balles réelles. Le photographe s’attarde aussi sur les blessés ou les familles endeuillées dans un pays en proie au chaos depuis que la junte a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi. La répression sanglante contre les manifestants pro-démocratie a fait plus de 1000 morts, dont plusieurs dizaines de mineurs ces derniers mois.

«Risquer sa vie»

«Depuis le 1er février, je suis dans la rue tous les jours. J’ai rencontré de nombreuses difficultés, devant travailler au milieu des coups de feu, des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes», explique dans un texte le photographe birman. «Sur le terrain, nous avons cessé de porter nos casques marqués PRESS quand nous nous sommes rendus compte que les militaires ciblaient les photographes», ajoute-t-il, disant être conscient de «risquer sa vie».

Les trois autres nominés étaient le Grec Angelos Tzortzinis (AFP) pour son reportage sur les derniers jours du camp de réfugiés de Moria, à Lesbos, l’Américaine Erin Schaff («The New York Times») pour ses clichés sur l’invasion du Capitole à Washington en janvier, et enfin l’Indien Danish Siddiqui (Reuters) pour sa couverture de la crise sanitaire dans son pays. Ce dernier a été tué en juillet alors qu’il couvrait les combats entre talibans et forces afghanes.

En 2020, le festival avait remis le Visa d’or News, son prix le plus prestigieux, au photographe italien Fabio Bucciarelli pour un reportage à Bergame, ville italienne à l’épicentre de la pandémie de Covid-19. L’année d’avant, c’est le Mexicain Guillermo Arias (AFP) qui avait remporté ce prix pour son travail sur les caravanes de migrants d’Amérique centrale tentant de rejoindre les États-Unis.

Il succédait à la Française Véronique de Viguerie pour sa couverture de la guerre au Yémen (2018), au Belge Laurent Van der Stockt (bataille de Mossoul en 2017) et à deux photographes de l’AFP, le Grec Aris Messinis (2016) et le Turc Bulent Kiliç (2015), pour leurs travaux sur la crise des migrants.

Hommage à Salgado

Lors de cette 33e édition, le festival a souhaité rendre hommage au célèbre photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, en lui remettant le Visa d’or d’honneur du «Figaro Magazine». «C’est un immense plaisir et honneur», a déclaré le photographe âgé de 77 ans qui a passé sa vie à immortaliser avec son objectif la condition des plus pauvres et leur environnement dégradé. Il a reçu le prix en compagnie de sa femme Lélia et avec une «standing ovation» du public.

Le Visa d’or Magazine a été remporté par Jérémy Lempin, celui de la presse quotidienne internationale est revenu à Asger Ladefoged, le Visa d’or humanitaire du CICR à Antoine Agoudjian, le Visa d’or de l’information numérique France Info a primé Tyler Hicks, Julie Turkewitz et Manuela Andreoni.

La bourse Canon de la femme photojournaliste revient à Acacia Johnson, le prix Pierre et Alexandre Boulat a récompensé le travail de Mary F. Calvert, le prix Camille Lepage est allé à Ana Maria Arévalo Gosen et le prix de la ville de Perpignan Rémi Ochlik à Fatima Shbair. Les 25 expositions du festival sont gratuites et ouvertes au public jusqu’au 26 septembre.