Canicule en Suisse : Un pic de chaleur et une lente détente

Trois records ont été battus samedi au nord des Alpes. D’autres risquent de tomber dimanche. Un rafraîchissement est attendu en milieu de semaine prochaine.

Un épisode caniculaire d’une précocité inédite a frappé l’Espagne et la France , où des records absolus de température ont été battus. Cette masse d’air extrêmement chaud s’est décalée vers l’est et sévit, en moindre mesure, dorénavant en Suisse.

Vendredi, le record de chaleur pour un mois de juin au sud des Alpes est tombé à Biasca (TI), avec un pic de 36,6°C . Samedi, ce sont les stations de Neuchâtel, Fahy (JU) et Salen-Reutenen (TG) qui ont enregistré des valeurs jamais atteintes, indique MétéoSuisse sur Twitter.

Lent retour à la normale

Et ce n’est pas fini! Cette vague de chaleur devrait en effet atteindre son paroxysme dimanche. En Suisse romande, le thermomètre risque de flirter avec les 37 °C par endroits.

Le début de la semaine s’annonce tout aussi suffocant. Mais l’arrivée d’un couloir dépressionnaire devrait ensuite occasionner une activité orageuse plus marquée, prévoit l’agence. Cette configuration devrait faire baisser les températures. Mais une part non négligeable d’incertitude concernant l’ampleur et l’échéance de ce rafraichissement demeure.