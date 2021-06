France : Un Picasso «au milieu des bières, des citrouilles et des pastèques»

Un tableau du célèbre peintre espagnol a été installé dans un supermarché de la banlieue parisienne, avant l’arrivée d’un «Centre Pompidou francilien» en 2025.

Un tableau de Picasso «au milieu des citrouilles, des pastèques et des bières» dans un supermarché de la banlieue parisienne. L’Essonne, un département populaire au sud de Paris, accueille des oeuvres du musée national d’Art moderne avant l’ouverture en 2025 d’un «Centre Pompidou francilien».

«Ça me fait quelque chose»

Sorti des collections d’un des plus importants musées d’art moderne et contemporain au monde, le centre Pompidou, «L’Atelier» de Pablo Picasso intrigue mercredi les clients de ce supermarché de l’Essonne venus faire leurs courses, qui se demandent tous «si c’est un vrai». Assez discrets, des pompiers, policiers et agents de sécurité de l’hypermarché veillent au grain.