Grèce : Un Picasso et un Mondrian volés en 2012 retrouvés

La police grecque a mis la main sur un tableau cubiste de Picasso et une œuvre de Mondrian, dérobés en 2012.

La police grecque a retrouvé un tableau cubiste de Picasso et une œuvre de Mondrian qui avaient été volés en 2012 à la Pinacothèque nationale d’Athènes et un suspect a été arrêté, ont annoncé lundi soir les autorités. L’huile de Pablo Picasso, une «Tête de femme» de 56 sur 40 cm datant de 1939, avait été offerte dix ans plus tard par l’artiste à la Grèce en hommage à sa résistance anti-nazie.

Alarmes défectueuses

Pleine crise

Des dizaines d’objets, vieux de plus de trois mille ans, avaient alors été dérobés par deux voleurs armés et encagoulés. Les objets avaient été retrouvés en novembre 2012 après l’arrestation d’un homme qui avait tenté de vendre un anneau en or vieux de 3300 ans à un policier habillé en civil et, un an plus tard, sept hommes avaient été condamnés à des peines de prison allant jusqu’à sept ans de détention.