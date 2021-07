Art : Un Picasso mis en vente sous forme de jetons numériques

La toile «La fillette au béret» va être vendue sur la blockchain sous forme de parts «tokénisées», a annoncé jeudi la cryptobanque zurichoise Sygnum.

L’opération se fera par le biais de la technologie de la chaîne de blocs (ou «blockchain») sous forme de jetons qui s’apparentent à des actions. Elle doit permettre aux investisseurs d’acheter des parts de la toile mais aussi, comme en Bourse, de les négocier et échanger sur un marché secondaire où les vendeurs et acheteurs seront mis en relation par Sygnum.

Prix minimum de chaque jeton: 5000 francs suisses

Les transactions se feront en francs suisses par le biais des jetons stables émis par Sygnum, qui sont des formes de monnaies digitales plus stables adossées à une grande monnaie. La toile, elle-même, sera stockée dans un entrepôt hautement sécurisé pour les œuvres d’art.

Avec cette mise en vente sous forme de parts sur la chaîne de blocs, la cryptobanque entend abaisser barrières à l’entrée au marché de l’art, et «ouvrir un univers d’opportunités d’investissement unique» et «accessible à tous», a déclaré Mathias Imbach, le cofondateur et directeur général de Sygnum Bank, cité dans le communiqué.