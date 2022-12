Un pilote de la Patrouille suisse devant le Tribunal militaire

Rappel des faits

Le pilote accusé a alors perdu le contrôle de son appareil. Il a pu s’éjecter et n’a été que légèrement blessé. Son avion s’est écrasé et a été totalement détruit. Le rapport d’enquête a estimé les dommages à 800’000 francs, rappelle le «Tages-Anzeiger». Le second avion a été endommagé mais le pilote a pu rentrer à la base.