Inde : Un pilote de l’armée tué dans le crash de deux avions de combat

Un pilote de l’armée indienne est mort et deux autres ont été blessés dans le crash de deux avions qui se sont apparemment heurtés lors d’un exercice au sud de la capitale New Delhi, a annoncé samedi l’armée de l’air indienne (IAF).

Mirage 2000 et Sukhoi Su-30

«Mission de routine»

L’un est tombé dans les forêts de Pahadgarh, dans le centre de l’Etat, à environ 300 km au sud de New Delhi. «Deux pilotes ont été retrouvés près du site du crash et ont été évacués ensuite à bord d’un hélicoptère de l’IAF pour être pris en charge», a dit à l’AFP Ashutosh Bagri, un responsable de la police du district de Morena, précisant que leurs jours ne sont pas en danger. Le deuxième appareil s’est écrasé plus loin dans l’Etat du Rajasthan et était inspecté par l’armée, selon des images des secours locaux.