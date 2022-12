Métavers : Un pionnier de la VR quitte Meta, qui s’autosabote, selon lui

Dans son annonce de départ, ce pionnier de la VR dresse un bilan mitigé de sa décennie dans le domaine. S’il indique que le casque Quest 2 est «presque exactement ce que je voulais voir depuis le début», il critique le manque d’efficacité de Meta. «Tout aurait pu aller un peu plus vite et mieux se passer si des décisions différentes avaient été prises, déplore-t-il. Nous avons une quantité insensée de personnes et de ressources, mais nous nous autosabotons constamment et gaspillons nos efforts. Je pense que notre organisation fonctionne à la moitié de l’efficacité qui me rendrait heureux», ajoute cette grande figure du développement de jeux vidéo. Cocréateur des célèbres licences de jeu vidéo «Wolfenstein», «Quake» et «Doom», John Carmack avait rejoint Oculus en 2013, juste avant son rachat pour 2 milliards de dollars par le groupe de Mark Zuckerberg.