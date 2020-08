Genève

Un pipi dans un buisson le conduit jusqu’en prison

Puni pour s’être soulagé dans un parc, un quadra se justifie et refuse de payer l’amende. Il passera deux jours en cellule. Des élus s’offusquent.

Il y a des mois de cela, le Genevois de 48 ans jouait aux boules dans le parc des Cropettes, au-dessus de la gare Cornavin (GE), lorsqu’il a été pris d’un besoin pressant. «Dans les WC publics voisins, il y avait un toxicomane avec une seringue dans le bras. Je n’ai pas voulu y aller. Mais je ne pouvais plus me retenir et je me suis soulagé dans un buisson. Malheureusement, deux policiers passaient par là.» Malgré ses explications, les agents lui ont infligé une bûche de 280 francs. «Ils ont préféré me punir plutôt que de poursuivre le drogué.» Raph’ a contesté la sanction, réduite à 200 fr. «Mais je ne veux pas payer, c’est une question de principe.» Sa peine a été commuée en jours de détention. «J’en ai rien à foutre! La prison ne me fait pas peur, j’en ai déjà fait pour d’autres refus de m’acquitter d’une amende. Et puis, là-bas, je serai protégé du coronavirus.»