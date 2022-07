Internet : Un pirate dit avoir volé les données d’un milliard de Chinois

Un cyberpirate, qui pourrait être à l’origine de l’une des plus grandes fuites de données personnelles de l’histoire, propose désormais ces informations à la vente sur Internet.

Si elle est confirmée, cette fuite de données serait l’une des plus importantes de l’histoire. Un échantillon composé de 750’000 entrées, mis en ligne par un pirate, qui affirme avoir subtilisé les données d’un milliard de Chinois, contient les noms, numéros de téléphone portable, numéros d’identité, adresses et dates de naissance des personnes concernées. L’AFP et des experts en cybersécurité ont pu vérifier l’authenticité de certaines des données contenues dans cet extrait. Mais l’ampleur réelle de la fuite de données reste à confirmer.