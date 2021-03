Afrique du Sud : Deux jeunes lions dévorent un ranger et sont abattus

En plein repérage pour un futur safari, l’homme de 27ans serait descendu de son véhicule pour une raison inconnue.

L’homme recherchait les emplacements de lions et d’éléphants samedi pour pouvoir conseiller des guides pour leurs prochains safaris (image d’illustration)

Un pisteur de 27 ans, qui faisait des repérages dans une réserve animalière en Afrique du Sud, a été dévoré par deux jeunes lions mâles, ont annoncé lundi la police et l’autorité nationale responsable des parcs.

L’homme recherchait les emplacements de lions et d’éléphants samedi pour pouvoir conseiller des guides pour leurs prochains safaris dans cette réserve montagneuse de la province du Limpopo (nord-est).

Il aurait arrêté sa voiture et décidé d’en descendre, pour une raison encore inconnue, et de continuer ses recherches à pied. Là, «il a soudainement été attaqué par deux lions», a précisé un général de la police de Limpopo, Motlafela Mojapelo, dans un communiqué. «Une autre personne qui conduisait à l’intérieur du parc a remarqué que ces lions dévoraient le mort et a alerté le responsable du parc», a-t-il ajouté.