Un plaisir de conduire au prix d’un demi-million

Cyan Racing, la forge de tuning et de voitures de course qui collabore avec Polestar depuis 2015 a présenté un impressionnant projet de restomod basé sur la cultissime Volvo P1800 des années 1960. Outre son côté très sport, le coupé offre une finition très plaisante sur le plan visuel. Il s’agit, dans un premier temps, d’un modèle unique, mais les fans de Volvo, désireux de s’offrir ce genre de conversion, ont la possibilité de passer commande auprès de Cyan, à condition toutefois de posséder une P1800 d’origine et de disposer d’environ 450’000 francs sur leur compte en banque.