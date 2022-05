Climat : Un plan à 3,5 milliards de dollars pour capter le CO2 directement dans l’air

Washington va investir des milliards pour trouver des technologies innovantes afin de purifier l’atmosphère et réduire l’impact de la pollution sur le réchauffement climatique.

L’argent est destiné à financer quatre grands programmes chapeautant eux-mêmes divers projets ayant la spécificité de chercher à capter le CO2 dans l’air ambiant et non pas seulement à la sortie de cheminées d’usines ou de centrales électriques, puis à le stocker, a précisé le Ministère de l’énergie dans un communiqué.

Un outil nécessaire

Dans son dernier rapport de référence, l’ONU a affirmé que le monde devra recourir au captage et stockage du CO2 de l’air et des océans, quel que soit le rythme auquel il parvient à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Technologie la plus récente dans ce domaine, le captage direct du CO2 dans l’air et son stockage, attise les intérêts, même si le potentiel pour des projets d’envergure reste à prouver. Les quatre projets que le Ministère américain de l’énergie prévoit de financer pourront capturer et stocker au moins un million de tonnes de CO2 par an.