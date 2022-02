Neuchâtel – Un plan climat cantonal devisé à 55 millions sur cinq ans

Laurent Favre, conseiller d’État (à g.) et Ana Goseth, coordinatrice cantonale du développement durable.

Au-delà des 80 mesures déjà en cours de déploiement, le Conseil d’État a édicté 52 nouvelles mesures dans des domaines aussi variés que ceux des bâtiments, des transports, des déchets, de l’agriculture, de la gestion des dangers naturels, de la sylviculture, de la gestion des eaux, de la biodiversité, de la santé humaine et du tourisme. Alors que les émissions cantonales de gaz à effet de serre se situent actuellement à 5,2 tonnes par habitant, elles devront être réduites, afin d’atteindre en 2050 le plafond d’1 tonne par habitant.

«Dramatiquement insuffisant» pour la Grève du Climat

«Dix millions par an pour le plan climat, cela démontre une véritable ambition politique du Conseil d’État», a martelé Laurent Favre, le chef du Département du développement territorial et de l’environnement neuchâtelois, rappelant que le déficit structurel de l’État de Neuchâtel oscillait chaque année entre 50 et 100 millions.