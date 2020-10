Pays-Bas : Un plan d’aide pour KLM n’aboutit pas

Le gouvernement néerlandais a gelé samedi le déblocage d’une aide publique de 3,4 milliards d’euros destinée à aider la compagnie aérienne KLM face à la crise du coronavirus.

M. Hoekstra avait donné à la direction et aux syndicats de KLM jusqu’à samedi 11h00 GMT pour signer cet accord censé débloquer l’aide, sous forme de prêts, à la branche néerlandaise d’Air France-KLM. Alors que les pourparlers se poursuivent avec plusieurs syndicats, le syndicat des pilotes néerlandais VNV a refusé de signer une clause de l’accord demandant au personnel d’accepter des baisses de salaires au cours des cinq prochaines années.

Suppression de 5000 emplois

Cette semaine, KLM a présenté au ministère des Finances un plan d’austérité qui prévoit des coupes de 15% dans les dépenses et la suppression de 5000 emplois à la suite de l’impact de la pandémie du coronavirus sur le transport aérien. Le plan comprend un accord avec les syndicats prévoyant une baisse des salaires des pilotes jusqu’en mars 2020 et du personnel navigant et au sol jusqu’au début 2023.