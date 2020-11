Aviation : Un plan de sauvetage pour KLM approuvé aux Pays-Bas

La compagnie aérienne KLM va bénéficier d’une aide de 3,6 milliards de francs de la part du gouvernement néerlandais.

Le gouvernement a finalement déclaré qu’il était prêt à approuver l’octroi de l’aide étatique de 3,4 milliards d’euros (3,6 milliards de francs). «Des consultations intensives» entre KLM et les syndicats ont abouti à un «résultat positif», ont déclaré Wopke Hoekstra et la ministre des infrastructures, Cora van Nieuwenhuizen, dans une lettre au Parlement.

5000 suppressions de postes

«Le cabinet peut donc accepter le plan de restructuration et l’a depuis confirmé au directoire de KLM», ont écrit les deux ministres. KLM avait présenté la semaine dernière un plan d’économie au gouvernement, qui prévoyait une baisse des salaires des pilotes jusqu’en mars 2022 et du personnel navigant et au sol jusqu’au début 2023.