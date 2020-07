Santé

Un plan «historique» pour les hôpitaux en France

Parmi les mesures phares de ces «accords de Ségur», les personnels des hôpitaux et des maisons de retraite vont recevoir une augmentation.

Ancien directeur de l’hospitalisation (2005-2006) au ministère des solidarités, Jean Castex, qui a pris au début juillet les rênes du gouvernement, a reconnu «une forme de rattrapage par rapport à des années de retard où chacune et chacun, et peut-être moi-même, a sa part de responsabilité».

Hausse des salaires

Ces «accords de Ségur» prévoient 7,5 milliards pour les personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants) et autres non médicaux (agents techniques, administratifs). Cette somme servira en majorité à financer une hausse de salaire de 183 euros net mensuels pour l’ensemble du personnel des hôpitaux et des maisons de retraite publics, mais aussi de nouvelles majorations pour les heures supplémentaires et le travail de nuit.