Covid-19 : Un plan pour sauver la culture à Neuchâtel

Face à la pandémie de Covid-19, le groupe socialiste a demandé mercredi au Conseil d’Etat neuchâtelois un plan de sauvetage pour la culture.

Après que le Grand Conseil a accordé un crédit de plus de 1 million de francs en soutien à la culture, avec la participation de la Confédération et de la LoRo, le canton dispose d’un total de plus 9 millions pour soutenir le secteur culturel. «Mais les procédures voulues par la Confédération ne sont pas adaptées au secteur culturel et il est fort à craindre que les montants ne puissent pas être engagés dans leur totalité», a indiqué le groupe socialiste.