C’est le fantasme de tous les organisateurs de tournoi de tennis: compter sur la présence de Roger Federer. Directeur de l’ATP 500 d’Acapulco (Mexique), Raúl Zurutuza rêve même de réunir le Bâlois et Rafael Nadal la même année sur son tournoi.

Interrogé par le site Puntodebreak sur un nom qu’il rêverait d’avoir à Acapulco, le directeur mexicain n ’a pas hésité : « Je veux Roger et Rafa. Rafa par amour, parce qu’il a joué de façon si spectaculaire pour nous, et Roger … parce qu’il n’est jamais venu! »

Raúl Zurutuza a même promis de faire le grand saut si son rêve s e réalis ait . « Il y a de très hautes falaises à Acapulco. Si Roger et Rafa arrivent tous les deux à l’Open du Mexique, je sauterai d’une de ces falaises dans la mer. Je ne sais pas si je ferai une bombe, mais je sauterai » , a lâché l’organisateur.