Cortaillod (NE)/Carvoeiro (P): Un plongeur retrouve sa montre connectée dans l’eau et la lui renvoie

Dans la vie, il y a des gens qui sont nés sous une bonne étoile et qui ont une chance insolente. C’est le cas de Marine, une étudiante de 21 ans. Le 30 juillet dernier, alors qu’elle coulait des jours heureux en famille à Carvoeiro au Portugal, la Neuchâteloise a perdu sa montre connectée dans l’océan tandis qu’elle plongeait depuis des rochers, en compagnie de ses trois frères et de son petit ami. Quelques jours plus tard, David, un Portugais de 18 ans, l’a contactée pour lui dire qu’il avait retrouvé l’objet perdu, lequel lui a été restitué le mois dernier.

C’est début août que David a repêché l’Apple Watch que Marine avait égarée la semaine précédente. «Il a alors écrit un message à mon frère Nathan qui figurait dans mes contacts d’urgence. Il l’a informé qu’il souhaitait prendre contact avec moi, car il avait trouvé ma montre», explique Marine. Une fois le lien créé, David et Marine ont entrepris les démarches pour le rapatriement de la montre connectée. «Je dois avouer que j’ai un peu laissé traîner les choses parce que ça coûtait une certaine somme de faire revenir l’objet en Suisse si je passais par les services de livraison usuels. Finalement, une connaissance m’a conseillé les points relais, et cela m’a coûté 8 euros.»

Certains cherchent des aiguilles dans des bottes de foin. David, lui, s’amuse à remonter à la surface les montres connectées égarées par les touristes peu précautionneux. Adepte de plongée libre, le jeune homme a l’habitude d’explorer les fonds marins proches du rivage à Carvoeiro, où il vit. Ses explorations sous-marines sont souvent couronnées de succès. «Il en retrouve régulièrement, explique Marine en montrant une photo envoyée dernièrement par David et sur laquelle on voit six modèles de bracelets. Souvent, la pression les rend inutilisables. David était surpris que ma montre connectée fonctionne encore après avoir passé une semaine par plus de 10m de fond.»