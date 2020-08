Canton de Schaffhouse : Un PLR éjecté du Conseil d’Etat au profit du PS

Christian Amsler, en poste depuis dix ans, a perdu son siège face au candidat du PS Patrick Strasser. Un autre nouveau Conseiller d’Etat fait son entrée au gouvernement, l’UDC Dino Tamagni.

Après dix ans au Conseil d’Etat schaffhousois, le PLR Christian Amsler est éjecté du gouvernement. En 2018, le PLR cantonal le portait comme candidat possible au Conseil fédéral. Son siège va au PS (archives)

M.Amsler a obtenu dimanche le plus mauvais résultat des six candidats: avec 8880 voix, il rate de peu la majorité absolue. Sur son site internet, il a fait part de sa «grande déception» et qu’il lui faudra digérer le coup.