VTT: Un podium suisse au goût d’inachevé

Cruelle désillusion pour les Suisses. Mathias Flückiger et Nino Schurter ont des regrets à nourrir, après avoir dominé pendant de longues minutes l’épreuve de cross-country dimanche, à l’occasion de l’étape de Coupe du monde disputée à Lenzerheide. L’Italien Luca Braidot et Alan Hatherly (Afrique du Sud) sont passés devant les Suisses dans les ultimes secondes de la course.