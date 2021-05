Hockey sur glace - Un poids plume violemment malmené par une brute de 100 kilos

L’attaquant vedette des New York Rangers, le Russe Artemi Panarin, a passé un sale moment entre les griffes de «l’ours» Tom Wilson, le joueur le plus redouté et détesté de la NHL. Le rugueux ailier des Washington Capitals a défrayé la chronique ces dernières années en raison de ses charges vicieuses et de ses coups de sang sur la glace.