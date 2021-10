Zurich – Un poil incarné à la fesse l’empêche de travailler depuis 4 ans

«J’étais vraiment choqué!»

Une fois le problème des verrues réglé, Giovanni a continué un traitement médicamenteux pour soigner sa fistule, toujours infectée et douloureuse. Aujourd’hui, il en est toujours au même stade. Il peut à peine s’assoir. «Tout ce qui me va, c’est rester debout ou me coucher sur le côté. Même les balades sont problématiques. Mes mouvements doivent être lents et pas brusques.» Cela fait maintenant quatre ans que Giovanni ne peut plus travailler en tant qu’éducateur dans une crèche. «Je me sens mal parce que je veux bosser, mais que je n’y arrive pas. Et surtout parce qu’il n’y a pas d’amélioration en vue.» Ses problèmes physiques sont désormais devenus psychiques: «J’ai tellement peur qu’une deuxième fistule se forme. Cette pensée me hante.»