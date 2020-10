Le FC Sion se bat bien et pédale dans le bon sens, en ce début de saison. Mais le FC Sion ne parvient pas à remporter un match. Après deux parties plus méritoires que fructueuses face à Bâle et YB, les Valaisans ont dû se contenter d’un partage des points, samedi soir à Lugano (2-2). Un résultat honnête, d’autant qu’il a été décroché au terme d’une partie où les deux formations ont évolué avec rythme et envie. Mais un résultat qui laisse les Sédunois scotchés en queue de peloton, donc frustrant.