Football - Un point contre la France fait hurler les commentateurs de joie

On vivait alors la 55e minute et Steffan Løkin, le milieu du B68 Toftir, a récupéré la passe manquée du gardien de Leeds. Il a frappé dans le but vide de très loin et, un peu aussi grâce au crachin presque constant sur cet archipel sis entre l'Ecosse et l'Islande, le ballon est allé mourir au fond des filets. De quoi faire complètement craquer des commentateurs locaux en pleine extase.

«Avec cette égalisation, ils ont été renforcés dans ce qu'ils faisaient depuis le début, à savoir défendre corps et âme dans leur camp et on n'a pas su trouver l'ouverture. Le résultat est très embêtant car on lâche des points, on grille un joker, et ça n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est un match qui ne doit jamais nous échapper», a ragé après la rencontre le sélectionneur français Sylvain Ripoll, déjà sous le feu des critiques après le dernier Euro M21 raté et des JO où les Français ont été ridiculisés.