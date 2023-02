Un point en plus pour les partisans de la disparition du camping du Fanel à Gampelen

Gampelen (BE) : Un point en plus pour les partisans de la disparition du camping du Fanel

Le feuilleton autour du camping du Fanel, au bord du lac de Neuchâtel à Gampelen (BE), commence à se diriger vers son terme. Vendredi, le Canton de Berne a indiqué que la Commission fédérale pour la protection de la nature (CFPN) avait rendu son verdict: le camping, à son emplacement, «porte une atteinte grave aux zones protégées». Sa conclusion: le camping doit être démantelé et le site renaturé.

Il restait des espoirs pour que le site puisse être reclassé sur le terrain, ce qui aurait pu permettre de conserver, éventuellement en le redimensionnant, le camping. Or, cette nouvelle prise de position porte un coup quasi définitif à leurs espoirs. Comme le relève le Canton, les expertises de la CFPN ont «beaucoup de poids devant le Tribunal fédéral» et les tentatives de recourir à celui-ci seraient vouées à l’échec.

C’était pourtant le souhait du Grand Conseil bernois, qui avait à plusieurs reprises voté pour mandater l’Exécutif, de s’engager dans la démarche. Ainsi, le Conseil d’État bernois dit que «comme cela a été convenu par contrat avec le TCS (qui gérait le camping) et les associations de défense de l’environnement, l’exploitation du camping sera définitivement arrêtée fin 2024, et les travaux de démantèlement et de renaturation du site vont être poursuivis».