Football - Un point et des regrets pour Lausanne-Sport

Poussés par des encouragements auxquels ils ne sont plus guère habitués, les Vaudois ont étouffé d’entrée des Bâlois réduits au simple rang de sparring partners. Après moins de quatre minutes de jeu, Mahou (1re et 4e) et Guessand (2e) avaient en effet déjà alerté à trois reprises Heinz Lindner. Loin de se décourager, le LS continuait à monopoliser le ballon et sur une belle balle en profondeur, Hicham Mahou se jouait de Timm Klose avant d’adresser une frappe croisée que le gardien autrichien ne pouvait que regarder filer au fond de ses filets (10e).

De 2-0 à 3-3

Le LS s’est-il dès lors senti un peu trop sûr de son fait? Toujours est-il que quelques secondes après avoir cette deuxième réussite, Loosli était surpris par Stocker sur une ouverture bâloise longue et précise. L’ancien international faisait valoir son expérience pour obtenir un penalty dont profitait Cabral pour relancer totalement la partie et les actions du FCB.

Egalisation bâloise à la 85e

Et si Bâle dominait légèrement dans la possession du ballon, c’était le LS qui se procurait les meilleures occasions de reprendre deux longueurs d’avance. En vain puisque Da Cunha (49e), Mahou (59e) et surtout Guessand. Malheureux, l’attaquant français manquait trois grosses opportunités (62e, 68e et 72e) de devenir, en solitaire, le meilleur buteur lausannois.Et comme Bâle répliquait plus souvent qu’avant la pause, le duel tenait plus que ses promesses lorsque Stocker et Cabral profitaient d’une légèreté défensive vaudoise pour égaliser.