On aura tout vu en première mi-temps en cette belle après-midi zurichoise: une parade extraordinaire du gardien zurichois Brecher sur le penalty pourtant bien tiré par Grgic, d’abord. Un raté incroyable de Kramer – ballon perdu «bêtement» au milieu du terrain, l’envoi de l’attaquant du FCZ s’écrase sur l e montant droit de la cage de Fayulu et, sur le renvoi, le même Kramer rate à deux mètres du but vide, ensuite. Avant l’arrivée sur le Letzigrund du joli chien blanc du président Canepa, Chilla, heureux de l’égalisation (Kramer, du bout du pied) de «son» équipe!

É galisation, oui, parce que Sion est parfaitement entré dans ce match, qu’il a le plus souvent monopolisé le ballon et qu’il a logiquement ouvert la marque dès la 12e minute, Clemenza du pied gauche reprenant de volée un centre de Tupta. Une bonne tête de Grgic plus tard, puis le penalty de la 30e : Sion aurait dû et aurait mérité de faire le break. On connaît la suite . U n contre décidé de Marchesano, Kramer qui réussit un geste difficile après en avoir galvaudé un trop facile soixante secondes plus tôt, Chilla peut entrer en jeu; et les deux équipes, bientôt, retourner au vestiaire.