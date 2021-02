Minnesota a fait toute la différence durant le premier tiers, en à peine plus de trois minutes. Le temps d’inscrire non pas deux, mais trois buts entre la 13e et la 16e minutes. Fiala a participé à enfoncer le clou, prenant part au 3-0 grâce à un deuxième assist (son huitième point de la saison). Le joueur formé au ZSC Lions a patiné durant 15’43. Lorsque Los Angeles a réagi, il était trop tard.