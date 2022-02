Hockey sur glace – Un point mais une défaite pour Janis Moser en NHL

À noter que la nuit a été marquée par la fête de tirs entre les Vancouver Canucks et les Anaheim Ducks (4-7). Pluie de buts également à Toronto et Buffalo, où les Maple Leafs et Sabres se sont respectivement inclinés devant les Saint-Louis Blues (3-6) et le Colorado Avalanche (3-5). Dans les autres matches, les Winnipeg Jets ont été battus par les Edmonton Oilers (2-4), les Ottawa Senators par les Boston Bruins (2-3 ap) et les Seattle Kraken par les Calgary Flames (2-1).