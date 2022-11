Hockey sur glace: Un point qui n’arrange pas Ajoie

Ajoie n’a pas réussi à reprendre la main à domicile. Alors qu’ils ont fait la course en tête durant vingt bonnes minutes, les joueurs de Filip Pesan ont bien cru tout perdre dans le dernier tiers avant de s’avouer vaincu lors des tirs au but. Il s’agit-là de leur cinquième revers de suite, le cinquième d’affilée également sur leur glace. Bons derniers du classement, ils restent distants de cinq longueurs de la 12e place occupée par Lugano (qui possède deux matches de moins).

Privé de leur topscorer et playmaker Roman Cervenka, blessé, les St-Gallois, avec seulement quatre éléments étrangers valides, ont rapidement pris le contrôle des opérations. Au terme de cinq premières minutes intenses devant Damiano Ciaccio, l’équipe ajoulote a à son tour mis le nez à la fenêtre, sans plus de succès offensif.

Rapperswil, la bête noire d’Ajoie

Après une première période vierge de but malgré quelques sérieuses alertes de part et d’autre, on a alors compris qu’il faudrait s’armer de patience pour que l’identité du vainqueur se fasse connaître. Mais que peut-être cette soirée serait la bonne pour Ajoie pour enfin faire chuter ce rival qui lui convient si peu depuis son retour dans l’élite.