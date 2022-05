Suisse : Un poisson rouge mort dans le moteur

Lors du service annuel d’une voiture à Aegerten (BE), les mécaniciens ont découvert un poisson rouge mort dans le moteur. Une fouine pourrait l’y avoir caché.

En postant la photo sur Facebook, elle a reçu de nombreuses réactions. «Je n’ai jamais rien vu de tel», écrit une utilisatrice incrédule. D’autres se sont lancés dans des tentatives d’explication: «Je suppose qu’un héron l’a attrapé et l’a lâché près d’Aegerten, où une fouine l’a ensuite trouvé et a voulu le faire griller sur le moteur chaud».

L’œuvre d’une fouine

La théorie de la fouine semble la plus probable. Samuel Furrer, directeur du secteur spécialisé à la Protection suisse des animaux, affirme que les poissons ne font pas forcément partie du régime alimentaire de la fouine mais «elles sont omnivores et se servent tout à fait d’animaux morts». Quant à savoir ce qu’une fouine ferait dans un moteur, le zoologue explique qu’«un compartiment moteur est bien protégé et chaud. De plus, les fouines aiment sans doute l’odeur des câbles et des tuyaux».