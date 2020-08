Partisans et adversaires du pôle de formation du football genevois au Pré-du-Stand avaient vécu un yo-yo émotionnel, le 24 novembre dernier. D’abord accepté à 15 voix près, le projet avait été condamné lors d’un second décompte… pour 9 bulletins! Les propriétaires de la parcelle ont alors déposé un recours, qui demande un nouveau recomptage. Leur avocat, Me Pascal Pétroz, précise que, dans le cadre de la procédure toujours pendante devant la Cour constitutionnelle, il a aussi demandé l’expertise d’un statisticien. «Dans un sens comme dans l’autre, l’écart est si faible qu’il ne dépasse pas la marge d’erreur. Du coup, le résultat final ne peut pas être probant; il faut donc revoter.» Difficile de savoir quand la Chambre statuera sur le recours: «Cela peut tomber demain comme dans six mois», selon Me Pétroz.